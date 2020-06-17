سعر صرف الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة بعد تطبيق قانون قيصر

يحظى سعر صرف الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة 18-6-2020 أهمية كبيرة لا سيما بعد فرض قانون قيصر الأمريكي وفرض عقوبات على الاقتصاد السوري.

ويهدف القانون تحقيق مزيداً من الضغط الاقتصادي على سوريا.

وشهدت أسعار الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 18/6/2020 ، مزيداً من الانخفاض، وارتفاع الدولار، حيث حصل ارتفاع بواقع 200 ليرة على الدولار الواحد.

ويهتم السوريون خلال هذه الايام لمتابعة سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية ، مع بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية الامريكية.

في السوق السوداء يتراوح سعر الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية ما بين 2800 حد ادنى مبيع وحد أعلى 3000 شراء.

ومع بدء تطبيق قانون قيصر، قرر مصرف سورية المركزي السماح لشركات الحوالات المالية الداخلية التي تم توقيف عملها مؤقتا إعادة فتح فرع واحد لكل منها في كل محافظة لتسليم الحوالات العالقة لديها.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة في سوريا متواصلة، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة في الأيام القليلة الماضية، مما زاد من معاناة السوريين.

سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً اليوم مقابل هبوط حاد لليرة السورية، حيث بلغت خسائرها منذ يومين أكثر من 60%.

-وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 3000-3100 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 2800-3000 ليرة سورية

-وصل سعر الدولار في حلب 2650 مبيع و 2850 شراء ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اللاذقية 2800-2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

-وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.