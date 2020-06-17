تحديد موعد كسوف الشمس في فلسطين 2020 ومدة بقاء الكسوف

أوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في القدس مساء اليوم الأربعاء أن سماء فلسطين ستشهد يوم الأحد المقبل، كسوفا جزئيا للشمس.

وأشارت إلى أن الكسوف سيستمر مدة ساعتين وخمس دقائق، ويشاهد في جميع المدن بنسب مُتفاوتة.

وقالت الجمعية الفلكية في بيان صحفي عبر فيسبوك: "إن الكسوف القادم للشمس هو كسوف حلقي، لكنه يشاهد في شكله الجزئي فقط في فلسطين".

وبينت أن الكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي، لافتة إلى أن القمر يقع خلاله بعيدا جدا من الأرض لذلك لن يكون قادرا على تغطية قرص الشمس بالكامل لذلك ستبقى حلقة مضيئة من ضوء الشمس تحيط بالقمر تسمى حلقة النار.

وسيكون الكسوف مشاهدا جزئيا فقط نظرا لوقوعها داخل منطقة شبة ظل القمر، حيث سيلاحظ حدوث الكسوف في الجزء الأيمن من الشمس بالنسبة للراصد من المناطق الفلسطينية.

موعد كسوف الشمس في فلسطين ومدة بقاء الكسوف

وحول الموعد بالتحديد قالت: "ستكون مدة الكسوف الجزئي في القدس ساعتين وخمس دقائق، وسيبدأ في تمام الساعة 7:25:34 صباحا، وتكون ذروته في الساعة 08:24:24 دقيقة، وينتهي في تمام الساعة 9:30:20.

وذكرت الجمعية الفلكية أن نسبة الاحتجاب في قرص الشمس ستكون بنسبة %35.63 في مدينة القدس، فيما ستكون أعلاها في جنوب الخليل 36.56% وأدناها في شمال جنين 33.81%.