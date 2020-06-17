اختراع كمامة تقتل الفيروسات بطريقة سهلة لن تتوقعها



تمكن فريق من الباحثين من اختراع كمامة ذاتية التنظيف وتستطيع قتل فيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق حرارة شاحن الهاتف الذكي.

وقال أحد الباحثين ويدعى يائير اين ايلي :"إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة، وإن على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن".

وتتميز الكمامة الجديدة بوجود منفذ للناقل التسلسلي العام (يو.إس.بي) ويمكن توصيله بمصدر للكهرباء مثل شاحن الهاتف المحمول.

ويمكن من خلال شاحن الهاتف رفع حرارة طبقة داخلية من ألياف الكربون حتى 70 درجة مئوية، وهي مرتفعة بما يكفي لقتل الفيروسات.

وتحظى الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، بطلب كبير عالميا خلال الأزمة، مكلفة اقتصاديا، وغير صديقة للبيئة.

ويشبه النموذج الأولي من هذه الكمامة كمامة (إن95) ذات الصمام، والأربطة المطاطية لإحكام وضعها على الوجه.

وقدم الباحثون طلب الحصول على براءة اختراع للكمامة في الولايات المتحدة في أواخر مارس، ويقولون إنهم يبحثون إنتاجها على المستوى التجاري مع القطاع الخاص.

ويشير الباحثون إلى أن سعرها سيزيد دولارا على الأرجح عن الكمامات الأحادية الاستخدام.