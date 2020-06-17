الخارجية السورية: عقوبات واشنطن تجاوز لجميع القوانين والأعراف الدولية

اعتبرت سوريا بدء واشنطن تطبيق عقوبات ضد دمشق بموجب قانون قيصر، "تجاوزا لجميع القوانين والأعراف الدولية".

واعتبرت الخارجية السورية أن بدء تطبيق عقوبات بموجب قانون قيصر يكشف ما وصفته بتجاوز الإدارة الأمريكية للقوانين والأعراف الدولية.

ونشرت وزارة الخارجية السورية على موقعها الإلكتروني تصريحا لمصدر رسمي تابع لها جاء فيه أن "الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكافة القوانين والأعراف الدولية، والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".

وأضاف المصدر أن "الإدارة الأمريكية التي تطارد مواطنيها في مختلف شوارع ولاياتها، وتقتل الناس بدم بارد، وتمارس أبشع أشكال التمييز العنصري في استنساخ لجرائم آبائها المؤسسين ضد سكان البلاد الأصليين، هي آخر من يحق له التشدق بالحديث عن حقوق الإنسان، لأن الإدارات الأمريكية أقامت دولتها على ثقافة القتل، ولا تقيم وزناً لأي قيم، وتقابل بازدراء جميع الأعراف والقوانين".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية تحت ما يسمى "قانون قيصر" تهدف إلى منع الأنشطة التجارية الأجنبية من التعاون مع الحكومة السورية.