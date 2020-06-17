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تردد قناة لنا السورية الجديد 2020 على نايل سات

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 21:42 - 17 يونيو 2020
تردد قناة لنا السورية تردد قناة لنا السورية
تقارير
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سجلت محركات البحث العالمية بحث الكثير من المتابعون العرب عن تردد قناة لنا السورية الجديد 2020، والتي تميزت في الآونة الأخيرة بدورة برامجية مميزة، بالإضافة إلى تميزها بطاقم اعلاميٍ مميز.

وتميز تردد قناة لنا السورية بعمليات البحث الكثيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

و تميز تردد قناة لنا السورية بعمليات البحث الكثيرة عليه على محرك البحث غوغل وخاصة بعد تحقيقها نجاح كبير على مستوى الدراما والمسلسلات العربية السورية بسبب تقديمها محتوى مميز وهادف وبرامج متنوعة.

قناة لنا السورية LANA TV 2020

واستطاعت قناة لنا السورية lana tv 2020 عبر ترددها الجديد أن تحقق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية، نظرا لأن القناة تستخدم تقنية جيدة.

ولقناة لنا السورية lana tv 2020 متابعين من كل مكان في العالم سواء على مستوى الكبار أو الصغار، من محبي المسلسلات القديمة والمسلسلات الحديثة.

تردد قناة لنا السورية 2020

و نظرًا لأهمية القناة السورية فإننا في موقع فلسطين اليوم سننشر لكم تردد القناة في السطور التالية.

ترددات قناة لنا السورية lana tv hd على النايل سات

اسم القناة

القمر الصناعي

التردد

معدل الترميز

الاستقطاب

قناة لنا بلس lana plus

نايل سات

12226

27500

H

تردد لنا السورية lana tv

نايل سات

12360

27500

V

تردد lana tv hd

نايل سات

11373

27500

H

 

برامج قناة لنا السورية

برامج حكايتي

برنامج ما ورد

برنامج من البابوج للطربوش

برنامج الرأي العام

برنامج لازم نحكي

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