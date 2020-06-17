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وزيرة الصحة تتخذ قرارات عاجلة عقب تسجيل 39 اصابة بـ"كورونا" اليوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:31 - 17 يونيو 2020
مي الكيلة مي الكيلة
تقارير
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اتخذت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتور مي الكيلة بع الاجراءات والقرارات جديدة لمكافحة فيروس كورونا القاتل.

وأعلنت الكيلة في بيان صحفي، أنها قررت استكمال تجهيز مستشفى دورا الحكومي وإعادة فتح مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا ومركز الرصد التابع لمديرية صحة رام الله، لعزل ولعلاج مرضى كوفيد 19.

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ عقدته مع أركان وزارة الصحة، مساء اليوم الأربعاء بعد تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا منذ صباح اليوم، منها 34 إصابة في محافظة الخليل، و3 اصابات في محافظة رام الله و3 اصابات في حلحول والبيرة.

وبحث الاجتماع آلية استقبال المواطنين العائدين من الخارج خلال الأيام المقبلة.

كما أعدت وزارة الصحة جملة من التوصيات، لرفعها لرئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية بخصوص محافظتي رام الله والبيرة والخليل.

وشددت وزيرة الصحة على أهمية تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية، وعدم التهاون فيها لضمان سلامتهم وسلامة عائلاتهم وأبناء وطنهم.

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