إصابة 6 لاعبين في الدوري الروسي بفيروس "كورونا"

أعلن نادي روستوف المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم الأربعاء إن الفريق بأكمله قرر عزل نفسه لمدة أسبوعين بعد إصابة 6 لاعبين لديه بفيروس "كورونا" المستجد.

ومن المنتظر عودة المسابقة بعد غد الجمعة عقب توقفها منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس المستجد، علماً أن روستوف الذي يحتل المركز الرابع كان من المقرر أن يلعب مع سوتشي صاحب المركز 12 في هذا اليوم.

ولم يحدد روستوف اللاعبين الذين أصابتهم العدوى، وقال إن 42 شخصاً من النادي اختلطوا بهم.

وقال رئيس النادي أرتاشيس أروتيونيانتس في بيان: "كان فريقنا يستعد لمباراة ضد سوتشي ونأمل في انطلاقة ناجحة، لكن الحياة تفرض أحكامها، لدينا 6 لاعبين مرضى وهذه ظروف قاهرة".

وسجلت روسيا ثالث أعلى رقم للإصابات حول العالم بأكثر من نصف مليون حالة، وطبقت السلطات برنامجاً ضخماً للفحوصات، وأجرت أكثر من 15 مليون فحص "كورونا" حتى الآن.