الخارجية: 142 وفاة و2078 إصابة بكورونا بصفوف جالياتنا

سجلت وزارة الخارجية الفلسطينية حالتي وفاة بصفوف الجالية الفلسطينية في أميركا ومصر، ما يرفع عدد الوفيات إلى 142 حالة، و30 إصابة (2 الجزائر، 3 البرازيل، 25 أميركا) ما يرفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن للمواطن ذيب علي عون (69عامًا)، ليرتفع عدد الوفيات الى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي الى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وفي مصر، قالت إنه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للسيدة صباح عبد الله النبراوي (72 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات إلى 7.

وأوضحت أنه تم تعليق الدوام في السفارة الفلسطينية في القاهرة والمندوبية بدءا من صباح اليوم لمدة أسبوع قابل للتمديد، لتعقيمها وسيتم اجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين.

وفي الجزائر تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14.

وفي البرازيل تم تسجيل 3 إصابات جديدة في صفوف الجالية، تخضع اثنتان للحجر الصحي المنزلي وحالتهما مستقرة، والثالثة بالمستشفى ووضعها جيد، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 43.

وأفادت سفارتنا لدى كوبا بنجاح جهودها بإجلاء أحد المواطنين العالقين في كوبا وتأمين عودته لأسرته في الإمارات، عبر جهود مشتركة مع السفارة الامارتية في نيكاراجوا.