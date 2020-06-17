موسكو تكذب "إسرائيل" بشأن فلسطين

كذبت روسيا تسريبا إعلاميا إسرائيلية زعمت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإفشال تبني مجلس الأمن قرارا يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في موجز صحفي، مزاعم صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية بـ "السخيفة تماما"، مضيفة أن "دس تسريبات إعلامية غير موثوق بها أصبح للأسف علامة من علامات عصرنا".

وقالت زاخاروفا: "إن التضليل من هذا النوع يبعث على استياء أكبر عندما يدور الحديث عن مسؤولين رسميين تجلب تصريحاتهم الاهتمام العام، وهم الذين يبلورون سياسة دولهم الداخلية والخارجية.

يُشار إلى أن صحيفة "إسرائيل هايوم" زعمت في عددها الصادر في 15 يونيو، بأن نتنياهو روى، خلال لقاء مغلق، أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كانت تنوي، أواخر العام 2016، طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي يطالب "إسرائيل" بالاعتراف بدولة فلسطين في حدود العام 1948.

ووفقًا لمزاعم الصحيفة، فقد اتصل نتنياهو آنذاك ببوتين ليطلب منه منع تمرير هذا القرار، ووافق بوتين على ذلك، فيما تراجع أوباما عن نيته ولم يطرح مشروع قراره أمام مجلس الأمن.

وعلقت زاخاروفا على ذلك قائلة إن مراسل الصحيفة الإسرائيلية "لا دراية له، على ما يبدو، بواقع الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن من الخيال المطلق التصور أن يقترح أي رئيس أمريكي العودة إلى قرار دولي يمثل أساسا لحل الدولتين للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو حل مدعوم من روسيا ومعظم دول العالم.

ولفتت إلى أن موسكو عام 1988، اعترفت بدولة فلسطين في حدودها تلك، بما فيها القدس المحتلة.