احصائية عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا للجالية الفلسطينية

ارتفع عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء في الجالية الفلسطينية بعد إعلان وزارة الخارجية والمغتربين عن تسجيل حالتي وفاة و30 اصابة جديدة.

ووفقًا لوزارة الخارجية فإن الحالتين المتوفتين هما لمواطنين فلسطينيين في أمريكا ومصر، وعن تفاصيل عدد الاصابات أوضحت الخارجية أن 2 من الجزائر، 3 من البرازيل، 25 من أميركا وبهذه الاحصائية يرتفع عدد الإصابات إلى 2078.

وأوضح فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة في ولاية متشيغن للمواطن ذيب علي عون (69 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 61، وتسجيل 25 إصابة جديدة، 11 منها في نيوجرسي، و7 في شيكاغو، و7 في ميتشغن، ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي الى 879، ويبقى عدد المتعافين 362.

وأفادت سفارتنا لدى جمهورية مصر العربية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للسيدة صباح عبد الله النبراوي )72 عاما)، ليرتفع عدد الوفيات الى 7، وهي والدة أحد موظفي سفارة دولة فلسطين في القاهرة. حيث تابعت السفارة مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيدة.

وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي تم تعليق الدوام في السفارة والمندوبية بدءا من صباح اليوم الاربعاء لمدة اسبوع قابل للتمديد.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للموظف ولجميع العاملين في السفارة والمندوبية والمخالطين، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم جميعا وصحة وسلامة المراجعين، وكذلك ضرورة تعقيم السفارة والمندوبية.

وأشارت سفارتنا لدى الجمهورية الجزائرية إلى أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات الى 14.

وأكدت سفارتنا لدى البرازيل تسجيل 3 اصابات جديدة في صفوف الجالية، تخضع اثنتان للحجر الصحي المنزلي وحالتهما مستقرة.