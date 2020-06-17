

أعلنت شركة أمازون اليوم الأربعاء 17-6-2020 عن إطلاق موقع Amazon.sa، المتجر المخصص لعملاء السعودية والذي يضم ملايين المنتجات من أبرز الشركات المحلية والعالمية.

ويتيح الموقع الجديد للعملاء تجربة تسوق ممتعة وبأفضل الأسعار، حيث يمكنهم الاختيار من ضمن تشكيلة واسعة من المنتجات تتوزع على 34 فئة، بما في ذلك الإلكترونيات والملابس والمستلزمات المنزلية وأدوات المطبخ والمنتجات الغذائية.

وتأتي هذه الخطوة لإعادة توجيه عملاء موقع سوق.كوم إلى موقع Amazon.sa استكمالاً لإجراءات استحواذ شركة أمازون على موقع سوق.كوم عام 2017؛ حيث تم تحويل كلاً من البيانات المتعلقة بحسابات عملاء موقع سوق.كوم الحالية، القوائم المفضلة، الطلبات، عناوين التوصيل، طرق الدفع، خدمة دعم العملاء والرد على الاستفسارات إلى حسابات جديدة على موقع Amazon.sa.

شركة أمازون تطلق متجرها في السعودية

الشريك المؤسس لموقع سوق.كوم ونائب رئيس شركة أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رونالدو مشحور قال: "نشهد اليوم تحقيق إنجاز جديد وبارز في مسيرة أمازون يتمثل في الوفاء بوعدها للعملاء والشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "نحرص من خلال موقع Amazon.sa على تلبية متطلبات عملائنا وتزويدهم بفرصة الحصول على تشكيلة واسعة من المنتجات المحلية والعالمية".

وتابع قوله: "من خلال التعاون الوثيق مع البائعين المحليين والدوليين، سنواصل سعينا لكسب رضا العملاء في السعودية، عبر توسيع فئات المنتجات وضمان تقديم أفضل الأسعار وخدمة التوصيل السريع وتجربة تسوق مريحة وموثوقة".



