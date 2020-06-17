الكشف عن اسم مسلسل محمد رمضان الجديد

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن مسلسله القادم والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2021، مشيراً الى انه سيجسد خلاله شخصية الفنان المصري الراحل أحمد زكي.

وقال رمضان في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل أحمد زكي".

مسلسل محمد رمضان

وأضاف الممثل المصري قائلا: "ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور"، وتضمن المنشور وسمي "أحمد زكي" و"رمضان 2021".

وختم رمضان منشوره بالقول: "ثقة في الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم"، على حد تعبيره.

وشارك الممثل المصري متابعيه بمقطع فيديو له بينما كان يُقلد في مقابلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب.