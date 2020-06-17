مزهر يدعو لانتفاضة شعبية شاملة لمواجهة مخططات الضم

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر إلى انتفاضة شعبية شاملة في فلسطين لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأكد مزهر، خلال كلمة له في مؤتمر الشعبي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن، أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي وصفقة القرن كانت نتاج طبيعي لاتفاق أوسلو العبثي الذي تسبب في ضياع قضيتنا.

وقال: "في هذا الوقت الصعب والخطير علينا الالتفاف حول استراتيجية شاملة انطلاقا من تطبيق المجلسين المركزي والوطني وسحب الاعتراف بالعدو الاسرائيلي واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس مشتركة تجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني.

وأضاف: ما يجري اليوم من مخططات الضم وصفقة القرن، يتطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود نضالات شعبنا وتحقق تكامل الساحات نحو انتفاضة شعبية شاملة".

وشدد مزهر على أن الوحدة الوطنية هي السلاح الاستراتيجي لمواجهة العدو ومخططاته واعادة بناء المتطلبات الوطنية، وبناء مجتمع مقاوم يرتكز على اقتصاد مقاوم لتحصين الطبقات الفقيرة والمهمشة من محاولات التجويع القاسي، فمن غير المعقول أن يدفع المواطن الفقير فاتورة أخطاء "القطط السمان".

وأكد، على أن العرب مطالبون اليوم بتوفير الحماية لشعبنا ومواصلة الجهود من أجل تشكيل جبهة مقاومة عربية موحدة لمواجهة كل المخططات التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية.

كما طالب جميع الدول العربية والجهات القانونية بضرورة وضع كل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنائيات الدولية وتعزيز الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال شعبنا وتعزيز عملية المقاطعة لنزع الشرعية عن الاحتلال.