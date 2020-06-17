حماس: تصريحات وزير الخارجية الإماراتي استجداء للتطبيع مع الاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حول ضرورة إقامة علاقات بين بلاده والاحتلال الإسرائيلي، هو إمعان في استجداء التطبيع، ومخالفة للإجماع العربي وقرارات الجامعة العربية.

وأوضح قاسم في تصريح صحفي الأربعاء أن هذه التصريحات التطبيعية من الوزير الإماراتي تمثل تشجيعًا للاحتلال على مواصلة سياسته العدوانية ضد شعبنا، وخاصة مخططاته لضم الضفة الغربية.

وأشار إلى أن "المسار التطبيعي الذي تسعى له بعض الأطراف في الإقليم يضر بالأمن القومي العربي، ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني".

وكان قرقاش ألمح أمس إلى إمكانية إقامة علاقات مع "إسرائيل"، مطالبًا بفتح قنوات اتصال مع الكيان رغم الخلاف السياسي معها.