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الأردن: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة

  • فلسطين اليوم - عمّان
  • 18:53 - 17 يونيو 2020
كورونا في الأردن كورونا في الأردن
تقارير
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سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء، 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 987، فيما لم تسجل حالات شفاء جديدة.

وأوضح جابر خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء، أن الإصابات الجديدة شملت حالتين من الفحوص العشوائية من محافظتي الزرقاء وعمان، إضافة لإصابة عامل وافد في مركز حدود الكرامة في المفرق حيث يتم فحص العاملين المخالطين، وحالة لسائق عربي قادم عبر حدود العمري، وإصابة أردنيين اثنين قادمين من السعودية ومصر.

وأعلن أنه تم إجراء 9879 فحصا للكشف عن فيروس كورونا، ليصل إجمالي الفحوص التي أجريت حتى الآن إلى 302502 فحص، وهو 10 أضعاف الرقم المطلوب من منظمة الصحة العالمية.

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