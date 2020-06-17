4 خطوات لعمل الكنافة النابلسية بالجبن على أصولها وتمتع بمذاقها

لقد وفرنا لكم طريقة عمل الكنافة بالنابلسية المعروفة بطعمها اللذيذ والشهي، إذ ازادت في الفترة الأخيرة الطلب على خطوات اعداد الكنافة من الانترنت لصناعتها في البيت أو في محل للحلويات، وتعتبر الكنافة النابلسية من الحلويات الشرقية، وهي سهلة الاعداد.

وتتسم الكنافة النابلسية بطعمها مذاقها اللذيذ، كما يفضل الكبار والصغار تناولها خلال المناسبات الخاصة والعامة وعند العزائم، ومن هذا المنطلق لقد وضعنا لكم مقادير الكنافة النابلسية، وطريقة عملها.

وبخصوص مكونات حلوى الكنافة، فهي متواجدة في معظم المطابخ وكذلك في الأسواق والمحلات التجارية، ونحن نطمئن جمهورنا بهذا الشأن، إضافة إلى سهولة وببساطة صناعة الحلوى.

ويبقى موقع "فلسطين اليوم الإخبارية"، يواصل تقديم طرق صناعة الوجبات والمشروبات والحلويات، وفي هذا التقرير لقد وفرنا لحضراتكم عمل الكنافة النابلسية.

مكونات الكنافة النابلسية:

نصف كيلو كنافة مجمدة.

نصف كيلو زبد ذائب.

250 جم جبن عكاوي أو جبن موتزاريلا.

كوب نصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيلا.

فستق مطحون للتزيين

طريقة عمل الكنافة النابلسية:

أولاً: الخطوة الأولى، على المُعد ان يقوم بطحن الكنافة المجمدة في الكبّة، ثم أضف لها الزبد وقومي بفركها جيدا، وبعدها، قوم بدهن صينية الفرن بالزبد وأضيفي بها نصف كمية الكنافة ثم قومي بالضغط عليها جيداً لتنحيفها.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطة الماضية، قم بإضافة الجبن العكاوي أو الموتزاريلا "يجب أن تكون الجبن العكاوي منقوعة ليلة كاملة ويتم تغيير الماء أكثر من مرّة لتخليصها من الملح".

ثالثا: أدخل الصينية في الفرن بدرجة حرارة 180 لمدة 15 إلى دقيقة حتى يصبح لونها ذهبياً.

رابعًا: في الخطوة الرابعة، قُم بقلب الكنافة في صينية تقديم ثم أضيفي لها التنسيق الحلبي والقطر الدافئ، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة:

مكونات الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن ذائب.

كوب كريمة حلويات.

نصف كوب قشطة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 كوب قطر.

خطوات اعداد الكنافة بالقشطة في البيت:

أولاً: في الخطوة الأولى، على صانع حلوى الكنافة بالقشطة، أن يقوم بإذابة النشأ بالحليب البارد في قدر، ثم قُم بوضع القدر على النار، مع الاستمرار في تحركيه حتى يصبح المزيج سميك قليلاً.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، أضف كريمة الحلويات، مع الاستمرار في التحريك لمدة 3 دقائق، ثم قم برفع المزيج من على النار، وأضف القشطة، ثم قم بتقليب المزيج؛ حتى تمتزج المكونات جيداً، وبعدها اترك المزيج جانباً حتى يبرد.

ثالثًا: اضع حلوى الكنافة في وعاء كبير، وأضف لها السمن الذائب، وامزجيهم جيداً، ثم أحضر صينية الفرن، ثم أضع فيها نصف كمية الكنافة، ثم أضف الكريمة المجهزة مسبقاً وضعي نصف الكنافة الآخر.

رابعًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، على المُعد إدخال الصينية في فرن تحت درجة حرارة 200 درجة حتى يصبح لونها ذهبياً.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة، أخرج الصينية من الفرن، ثم أضف لها القطر لتصبح جاهزة للتقديم، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

وفي آخر المقالة، نريد أن نعلمكم بأن هناك بعض الأشخاص يصنعون الكنافة بطرق عدة: منها بالقشطة، النابلسية، بالنوتيلا.