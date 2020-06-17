وزارة الاقتصاد تسمح بإدخال ملابس (البالة) إلى قطاع غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أنها سمحت بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) إلى القطاع، وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان لها، أنها قررت السماح بإدخال ملابس البالة، شريطة ان يلتزم التجار بالمتطلبات الفنية والإجراءات الاحترازية وتشمل ارتداء كفات شديدة التحمل، ومرايل وقاية وكمامات أثناء تفريغ البضائع من الحاويات وأثناء عملية الغسل.

وأشارت إلى أنها حجزت الملابس لمدة 48 ساعة، وألزمت الشركة المستورة بكتابة تعهد بغسل الملابس قبل عرضها للبيع في الأسواق.