مكونات حلوى الكنافة بالقشطة وطريقة عملها السهلة في البيت  

إليك طريقة الكنافة بالقشطة الشهية واللذيذة، حيثُ ازادت عمليات البحث على محركات الانترنت عن طريقة إعدادها المثلى، فيما تتميز الكنافة بطعمها اللذيذ، وتعود حلوى الكنافة الشهيرة إلى أصول المطابخ الشرقية، إذ تتسم الكنافة ذات المنظر الجميل بمذاقها المميز والمحبب، وبصدد ذلك لقد وضعنا لكم مكونات وخطوات عمل الكنافة.

وتُعد طريقة إعداد الكنافة بالقشطة في البيت، سهلة ولا تحتاج إلى أي عناء في الحصول على مكوناتها الموجودة في أغلب السوبر ماركت بالأسواق.

ويواصل موقع "فلسطين اليوم الاخباري"، تقديم خدمات إعداد الوجبات الشرقية والغربية، وفي هذه المقالة الرائعة لقد وفرنا لكم طريقة عمل الكنافة اللذيذة.

وفي البداية سنتعرف على مكونات الكنافة بالقشطة، ثم سننتقل إلى خطوات اعدادها السهلة والبسيطة.

مكونات الكنافة بالقشطة:

نصف كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن ذائب.

كوب كريمة حلويات.

نصف كوب قشطة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 كوب قطر.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة في البيت:

أولاً: في الخطوة الأولى، على صانع حلوى الكنافة بالقشطة، أن يقوم بإذابة النشأ بالحليب البارد في قدر، ثم قُم بوضع القدر على النار، مع الاستمرار في تحركيه حتى يصبح المزيج سميك قليلاً.

ثانيًا: وبعد الانتهاء من الخطوة الأولى، أضف كريمة الحلويات، مع الاستمرار في التحريك لمدة 3 دقائق، ثم قم برفع المزيج من على النار، وأضف القشطة، ثم قم بتقليب المزيج؛ حتى تمتزج المكونات جيداً، وبعدها اترك المزيج جانباً حتى يبرد.

ثالثًا: اضع حلوى الكنافة في وعاء كبير، وأضف لها السمن الذائب، وامزجيهم جيداً، ثم أحضر صينية الفرن، ثم أضع فيها نصف كمية الكنافة، ثم أضف الكريمة المجهزة مسبقاً وضعي نصف الكنافة الآخر.

رابعًا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة، على المُعد إدخال الصينية في فرن تحت درجة حرارة 200 درجة حتى يصبح لونها ذهبياً.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة، أخرج الصينية من الفرن، ثم أضف لها القطر لتصبح جاهزة للتقديم، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

وفي آخر المقالة، نريد أن نعلمكم بأن هناك بعض الأشخاص يصنعون الكنافة بطرق عدة: منها بالقشطة، النابلسية، بالنوتيلا.