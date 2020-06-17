الولايات المتحدة تفرض عقوبات مشددة على الاسد وزوجته أسماء

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، تطبيق عقوبات جديدة تستهدف الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم، أن الولايات المتحدة تفرض 39 عقوبة جديدة على شخصيات وكيانات سورية بموجب "قانون قيصر"، وستشمل العقوبات أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، في "محاولة لدفعهم إلى طاولة المفاوضات" التي تقودها الأمم المتحدة، بحسب "رويترز".

وكتب بومبيو في تغريدة على صفحته في "تويتر"، جاء فيها: "اليوم نبدأ حملة لفرض عقوبات على نظام الأسد وفقا لقانون "قيصر"، الذي يسمح بتطبيق عقوبات اقتصادية شديدة لمحاسبة نظام الأسد ومؤيديه على أفعالهم القاسية ضد المواطنين السوريين".

واعتبر بومبيو أن المستهدفين بهذه العقوبات هم جزء من "حملة مستمرة لممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية" على الحكومة السورية

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2019، قانونا يقضي بفرض عقوبات اقتصادية خانقة على الحكومة السورية، وملاحقة الأفراد والمجموعات والدول التي تتعامل معها، يحمل اسم "قانون قيصر".

ويدخل قانون قيصر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، 17 يونيو/ حزيران، بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الكونغرس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقدر بنحو 6 أشهر قبل تطبيقه.