جرافات الاحتلال تهدم ملعب في قرية أو ديس

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ملعبًا خاص لكرة القدم في قرية أبو ديس شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال جرفت الملعب الدولي لكرة القدم التابع لجامعة القدس في أبو ديس، دون أي سبب يذكر.

من جهته، أدان المجلس الأعلى للشباب والرياضة، انتهاكات الاحتلال بحق ملعب لكرة القدم، واعدته جريمة جديدة تركب بحق الممتلكات الفلسطينية.

من جانب آخر، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل يعود للمواطن ياسين طه زعاترة في بلدة السواحرة الغربية جنوب القدس المحتلة، وطردت عائلته من المنزل المقام منذُ 10 سنوات، لإقامة مخططات استيطانية عليه.









