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السفير اللوح: الدول العربية لم تستجب للطلب الفلسطيني بالحصول على قرض مالي شهري

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 15:00 - 17 يونيو 2020
دياب اللوح دياب اللوح
تقارير
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كشف مندوب فلسطين في الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة دياب اللوح النقاب عن ان الطلب الفلسطيني بالحصول على قرض مالي شهري من الدول العربية لم يلق استجابة حتى الآن.

وأوضح اللوح في تصريحات صحفية أن فلسطين طلبت بمذكرة رسمية الحصول على قرض عربي بقيمة 100 مليون دولار بصفة شهرية، مشيراً إلى أنَّ الطلب تم تقديمه إلى مجلس وزراء المالية العرب على أن يتم السداد فور استرداد عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل غير أن فلسطين لم تتلق استجابة حتى الآن.

ونبه إلى أن طلب فلسطين الحصول على قرض جاء بعد عدم استجابة الدول العربية لقرارات دورات الجامعة العربية المتتالية بشأن توفير شبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهريا.

وأكد اللوح أن الدول العربية "تتحمل مسئولية قومية أساسية في دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات الإسرائيلية والأمريكية ونأمل أن تبادر بأسرع وقت لتوفير الدعم المالي المطلوب".

وقررت السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الجاري وقف استلام أموال عائدات الضرائب الفلسطينية من إسرائيل بموجب قرارها الأخير التحلل من الاتفاقيات الثنائية مع الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت الخطوة بعد أن أوقفت القيادة الفلسطينية في 19 من شهر مايو الماضي كافة أشكال التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل احتجاجا على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها المستوطنات.

ولم تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر مايو الماضي حتى الآن، علما أن الموازنة الفلسطينية تواجه عجزا بنحو مليار و400 مليون دولار للعام الجاري بحسب مسئولين حكوميين.

 

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