جيش الاحتلال يستولي على جرافات ومعدات فلسطينية في رام الله

أكد عضو بلدية المزرعة الغربية في رام الله وسيم لدادوة، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على جرافات ومعدات وآليات من عمال فلسطينيين في شمال غرب رام الله بالضفة، فيما لا يزال يحتجز عدد من العمال.

وأوضح لدادوة، أن الاحتلال استولى على خمس جرافات من بين 13 جرافة، بالإضافة إلى معدات ومولدات كهربائية وآليات لاستخراج الحجر، وذلك بعد اقتحام منطقة المحاجر الطبيعية "المزروعة الغربية" الواقعة غربي رام الله.

وبيّن أن الجنود احتجزوا العمال داخل "كونتينر"، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال مدججة بالسلاح لا تزال منتشرة في المنطقة.

يُشار إلى أن منطقة المحاجر الطبيعية تتعرض إلى اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين المتطرفين، بحماية جيش الاحتلال، بهدف التضييق على السكان، والاستيلاء على اراضيهم.



