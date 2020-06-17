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انتهاء امتحانات الثانوية العامة بفلسطين ..عواد : النتائج في موعدها ومرضية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:08 - 17 يونيو 2020
فترة امتحانات فترة امتحانات
تقارير
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انهى طلبة الثانوية العامة اليوم الأربعاء 17/6/2020، الامتحانات بعد تقديم المبحث الأخير للثانوية العامة ، بعام 2020_2021 ، إيذاناً بانتهاء اكثر الاعوام جدلاً وخصوصية وخاصة في ظل الإجراءات الوقائية بفيروس كورونا ، وصعوبة معظم امتحانات الفرع العلمي " وخاصة الفيزياء والورقة الثانية الرياضيات".

مدير عام الامتحانات والمقاييس في وزارة التربية والتعليم برام الله محمد عواد قال ان إعلان نتائج الثانوية العامة سيكون في موعده من كل عام ولن يتأثر بظروف انتشار فيروس كورونا، مطمئناً الطلبة بأن تكون النتائج مرضية للجميع.

وتابع عواد ان طلبة الثانوية العامة وخاصة في بلدة عزون ممن لم يتقدموا للامتحانات بسبب الاجراءات الاحترازية لكورونا سيتم تقديم الامتحانات الاسبوع القادم .

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