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استخدام الليرة التركية في المناطق "الخارجة عن السيطرة السورية"

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 11:02 - 17 يونيو 2020
سعر صرف الليرة التركية اليوم السبت سعر صرف الليرة التركية اليوم السبت
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أكدت وسائل إعلام تركية عن بدء استخدام الليرة التركية في مناطق في إدلب بشمال سوريا وهي منطقة "خارجة عن سيطرة الحكومة السورية"، ويتزامن ذلك مع تراجع سعر صرف الليرة السورية ، مع بدء تطبيق عقوبات أمريكية جديدة على دمشق، تحمل اسم "قانون قيصر"، الذي ينص على معاقبة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه تم استخدام العملة التركية في مناطق إدلب هذا الأسبوع، حيث قامت جماعات مسلحة بدفع رواتب أفرادها بالليرة التركية.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقدت العملة السورية 70% من قيمتها. ووفقا لمواقع تتابع العملة السورية، فقد جرى تداول العملة السورية أمس في نطاق 2700 - 2850 ليرة للدولار.

وكان سعر الدولار يبلغ نحو 47 ليرة قبل عام 2011 الذي شهد اندلاع الأزمة في سوريا.

 

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