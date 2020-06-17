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الذهب يستقر عالمياً مع ارتفاع أعداد المصابين بكورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:59 - 17 يونيو 2020
سعر الذهب يستقر عالمياً سعر الذهب يستقر عالمياً
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طرأ على أسعار الذهب في السوق العالمي اليوم الأربعاء 17/6/2020، استقراراً مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما تزايد الآمال في ايجاد عقار محتمل ضد الفيروس كبح من صعود المعدن النفيس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.

وقال الخبير جيفري هالي، إن "الاهتمام ما زال في مكان آخر، معظمه في أسواق الأسهم. لكن كوفيد-19 يثير القلق، فيما يجب أن يقدم تمديد الإغلاق في بكين بعض الدعم في أي انخفاضات".

وأعلن مسؤولون في بكين عن اكتشاف عدة حالات جديدة مصابة بكوفيد-19 لليوم السادس على التوالي، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في ست ولايات أمريكية مستوى قياسيا مرتفعا.

لكن ارتفاع الدولار مقابل عملات منافسة حد من صعود الذهب، إذ أن ارتفاع العملة الأمريكية يرفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تدعم زيادة قياسية في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مايو الماضي وجهات النظر التي تقول إن الركود في أمريكا ربما يقترب من نهايته، فيما قدمت نتائج إيجابية لتجارب على علاج لكوفيد-19 الدعم لمعنويات المستثمرين.

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