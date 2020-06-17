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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 17/6/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:31 - 17 يونيو 2020
ذهب.JPG ذهب.JPG
تقارير
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 17/6/ 2020, استقراراً ، نتيجة انخفاض الدولار مقابل العملات التي يتعامل بها الفلسطينيون وخاصة الدينار الاردني .

تغيرات طرأت على أسعار الذهب في الأسواق المحلية الفلسطينية، حيث شهد الذهب تغييرات بسيطة على أسعاره سواء بحالته الخامة أو المصنعة، ويهتم المعنيين من المستثمرين والمستهلكين بكافة أعيرته المتعارف عليها في الاقتصاد الفلسطيني (24- 22- 21- 14- 12).

ونشير إلى أنَّ سعر الذهب الخام يختلف عن سعر الذهب المصنع المستهدف للمستثمرين والمستهلك.

وفي الجدول التالي، نوضح أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 17/6/2020، بعملتي الشيكل والدولار:

اسعار الذهب في فلسطين.JPG
سعر الذهب اليوم.JPG
 

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