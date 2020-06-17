تطبيع علني: مسؤول إماراتي يدعو لفتح قناة اتصال مع "إسرائيل"

في زيادة لوتير التطبيع مع الاحتلال، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إلى ضرورة فتح قنوات تواصل مع "إسرائيل"، رغم "الخلاف السياسي معها".

جاءت دعوة قرقاش خلال مشاركته، الليلة الماضية، في المؤتمر الافتراضي السنوي لـ"اللجنة اليهودية الأمريكية"، الذي انطلق الأحد ويستمر حتى الخميس، وفق ما أوردته قناة "كان" العبرية الرسمية.

وقال قرقاش:"إن الإمارات تعتقد أن الحفاظ على خطوط مفتوحة مع (إسرائيل) هو أمر يؤدي إلى نتاج أفضل للبلدين"، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف أن "غياب الخطوط المفتوحة أدى إلى تفاقم الأزمة الإسرائيلية - الفلسطينية".

ولفت إلى أن "الإمارات تعتقد أن عدم محاولة الاتصال بإسرائيل هو شيء أثبت أنه لا يصل بنا إلى أي مكان"، على حد تعبيره.

وكانت "اللجنة اليهودية الأمريكية"، أعلنت الجمعة، أن قرقاش، سيشارك بمؤتمر افتراضي لها.

ورغم أن الإمارات لا ترتبط بأي علاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، لكن الفترة الماضية شهدت العديد من مؤشرات التقارب بينهما، كان آخرها في 9 يونيو/حزيران الجاري، حيث حطت طائرة إماراتية في مطار بن غوريون الإسرائيلي، هي الطائرة الثانية في غضون شهر، في رحلة مباشرة من أبوظبي إلى "إسرائيل"، بزعم تقديم مساعدات لفلسطين، لكن الحكومة الفلسطينية رفضت تلك المساعدات لعدم التنسيق المسبق معها، فيما عدتها فصائل فلسطينية "تطبيعا مرفوضا".

وباستثناء مصر والأردن لا تقيم أي دولة عربية علاقات دبلوماسية علنية مع "إسرائيل"، فيما ازدادت في الفترة الأخيرة وتيرة التطبيع من خلال مشاركات إسرائيلية في أنشطة مختلفة تقيمها دول عربية.