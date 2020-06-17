أسعار الدجاج في غزة اليوم الأربعاء 17/6/2020

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاربعاء 17/6/2020 استقراراً بعد ارتفاع قبل يومين حيث استقر السعر عند 10_11 شيقلاً .

حيث جاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الاربعاء 17/6/2020 على النحو التالي :

1 - كيلو الدجاج حي من 10 إلى 11 شيكل

2 - كيلو استيكات 23 شيكل

3 - دبوس الدجاج 13 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 13 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 23 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 16 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 9 شيكل

8- كيلو الشيش 25 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الأربعاء 17/6/2020 على النحو التالي:

الحبش: 15 شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 8 شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل