الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يستقبل أمين عام حركة التوحيد الإسلامي معزياً

استقبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، أمين عام حركة التوحيد الإسلامي الشيخ بلال سعيد شعبان وعضو مجلس الأمناء عمر الأيوبي، بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان إحسان عطايا.

وقدّم الوفد واجب العزاء بوفاة القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح رحمه الله تعالى، مثنياً على دوره الرائد وما قدمه في طريق الجهاد والمقاومة على مدى عقود، ومؤكداً على أن المسيرة مستمرة، والانتصارات ستتوالى على درب القادة والشهداء حتى تحرير كل فلسطين.

من جهة أخرى استعرض المجتمعون مستجدات القضية الفلسطينية، وما يخطط له العدو من عمليات ضم للأراضي الفلسطينية في إطار المشروع الصهيوني التهويدي لفلسطين، والمخططات العدوانية المستمرة تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة ومقدساته في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس.