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إصابة شاب بفيروس "كورونا" برام الله يرفع الإصابات بفلسطين لـ701

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:04 - 17 يونيو 2020
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تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة اليوم الاربعاء 17/6/2020 ،  عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب (٢٩ عاما) في رام الله ، يرفع الاصابات في فلسطين لـ701.

وقالت الكيلة ، أن الشاب المصاب هو ابن المواطن الذي أعلن عن إصابته سابقاً في محافظة الخليل.

وكانت الوزيرة الكيلة قررت إغلاق قسم الباطني وقسم غسيل الكلى وقسم الطوارئ في مستشفى الخليل الحكومي "مؤقتا" لفترات مختلفة لغايات تعقيمها بعد مراجعة مصابين بفيروس كورونا فيها.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ولغايات الصحة والسلامة العامة، فقد تقرر إغلاق قسم الباطني منذ يوم أمس وحتى صباح يوم السبت المقبل، إضافة لإغلاق قسم غسيل الكلى في الطابق الثاني من اليوم وحتى صباح السبت، وقسم الطوارئ من صباح اليوم وحتى الساعة 6:00 من مساء اليوم.

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