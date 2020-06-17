كوريا الشمالية تهدد الجنوبية مجدداً

في تصعيد جديد، هددت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء 17/6/2020 بتعزيز وجودها العسكري في المواقع السابقة للتعاون بين الكوريتين وبناء بعض مراكز المراقبة على طول المنطقة المنزوعة السلاح.

ويشار الى ان كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية ، بعد رفض تقدم به الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-اين لإرسال موفد لإجراء محادثات.

ووصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ العرض بأنه “اقتراح أخرق وخبيث” كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأعلن الجيش الكوري الشمالي أيضا أنه سيستأنف التدريبات العسكرية في المنطقة الحدودية ويحضر لإرسال منشورات إلى الجنوب.

وجاء تفجير مكتب الارتباط في منطقة كايسونغ الصناعية عبر الحدود في أراضي كوريا الشمالية بعدما احتجت بيونغ يانغ بشدة على قيام منشقين كوريين شماليين في الجنوب بإرسال منشورات مناهضة للنظام إلى الشمال.

وصدرت دعوات إلى الهدوء من أبرز العواصم الغربية بعد قيام بيونغ يانغ بتفجير مكتب الارتباط الذي أقيم في ايلول/ سبتمبر 2018.

ويرى محللون أن كوريا الشمالية قد تكون تسعى إلى افتعال أزمة من أجل زيادة الضغط على الجنوب للحصول على تنازلات.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي إنه سينشر وحدات في جبل كوماغانغ السياحي ومجمع كايسونغ الصناعي.

وهاتان المنطقتان كانتا تضمان مشاريع مشتركة بين الكوريتين، حيث كان السياح الكوريون الجنوبيون يزورون جبل كوماغانغ إلى أن قام جندي كوري شمالي في 2008 بقتل امرأة ضلت طريقها.

وفي مجمع كايسونغ حيث كان مكتب الارتباط قائما حتى تفجيره الثلاثاء، فإن شركات كورية جنوبية كانت توظف كوريين شماليين وتدفع الأجور لبيونغ يانغ.