كسوف حلقي نادر للشمس الأسبوع المقبل

تشهد الكرة الأرضية، الأسبوع المقبل، كسوفا حلقيا نادرا للشمس، يشاهده سكان آسيا وأفريقيا.

النادر في هذا الكسوف هو ابتعاد القمر بشكل كبير جدا عن الأرض، ويظهر ضوء الشمس حول حوافه، لتشبه ما يعرف بـ"حلقة النار".

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن القمر يمكث عدة دقائق خلال مروره من أمام الشمس، إلا أن كسوفه الملحوظ من الأرض لا يستغرق أكثر من ثانية واحدة.

ويمر هذا الكسوف الحلقي عبر قارة أفريقيا، وأجزاء من وسط وجنوبي شرق آسيا، الأحد المقبل 21 حزيران/ يونيو.

وبحسب ملاحظات وكالة "ناسا"، فإن وجود طقس صاف ومثالي سيزيد من احتمالية مشاهدة الكسوف بشكل واضح.

ووفقا لدراسات سابقة، فإن هذا الكسوف الحلقي يحدث فقط عند تولد قمر جديد، أو أن يكون القمر قريبا من عقدة قمرية، أو أن يكون في أبعد نقطة عن الأرض.