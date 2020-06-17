موعد الصرف:رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو

مازال البحث مستمراً عن رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020، بعد الحديث عن اقتراب وصول السفير القطري رئيس اللجنة القطرية محمد العمادي لقطاع غزة الأسبوع المقبل.

وتتابع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار الذي تفعله كل من وزارة التنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد إعلان العمادي صرف المنحة القطرية 100 دولار عبر وسائل الإعلام.

وقد تأخر وصول العمادي لقطاع غزة، عن موعده الشهري، حيث يتم توزيع المنحة القطرية كل بداية شهر، دون توضيح الأسباب.

وكشف السفير القطري ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي، موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار أمريكي لشهر مايو (أيار) والتي ستصرف في شهر (يونيو) حزيران 2020.

وأوضح العمادي، أن دولة قطر تواصل جهودها لإدخال أموال المنحة القطرية للقطاع خلال الأسبوع الحالي أو المقبل.

وأوضح السفير العمادي في بيان وزعته اللجنة بغزة، أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فايروس "كورونا".

ونفى السفير القطري بشدة ما يتم ترويجه حول تعمّد دولة قطر تأخير إدخال أموال المنحة إلى القطاع أو منعها من قِبل الجانب الإسرائيلي.

كما نفى ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بأن قيمة الأموال التي سيتم إدخالها خلال الأيام المقبلة تبلغ 50 مليون دولار، مؤكدًا استمرار جهود دولة قطر في دعم الشعب الفلسطيني بشكل عام وأهالي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وينتظر الفلسطينيون بفارغ الصبر تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار قطرية لشهر مايو /2020، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الغزيون نتيجة الحصار المتواصل منذ 13 عاماً.

واستفاد من المنحة القطرية 100 دولار شهر 4 2020 نحو 100 ألف أسرة فقيرة تعاني من أزمات مستمرة على مدار السنوات الماضية، حيث تم صرفها في 2/5/2020، وفق إجراءات احترازية ووقائية.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020، الذي يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين خاصة المستفيدين منهم.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020

وقد جرى تسليم المساعدات القطرية لـ 100 ألف مستفيد وفق آليات محددة تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد_19).

يُشار إلى أن قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 5 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار