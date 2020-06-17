سفارة فلسطين في القاهرة تعلق الدوام لمدة أسبوع ..!!

علقت سفارة فلسطين في القاهرة ومندوبتها لدى الجامعة العربية الدوام بدءً من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوع لحين إجراء فحص طبي لموظف توفت والدته نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت السفارة في بيان لها أن هذا الإجراء جاء "حرصًا على سلامة المواطنين المراجعين الكرام والموظفين".

وتقدم دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية ، وكافة مستشاري وموظفي السفارة والمندوبية، والقنصلية العامة الفلسطينية بمدينة الإسكندرية تقدموا "بخالص العزاء والمواساة القلبية للزميل محمد قدورة وأسرته".