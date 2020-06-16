هل يوافق اتحاد كرة القدم على تمديد عقد صانع أمجاد المنتخب البرتغالي؟

مدد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقد مدرب المنتخب البرتغالي، فرناندو سانتوس لغاية عام 2024.

وتولى سانتوس البالغ 65 عاما القيادة الفنية لـ"برازيل أوروبا" قبل ست سنوات، وتحديدا في سبتمبر 2014، خلفا لباولو بينتو الذي أقيل من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقاد سانتوس المنتخب البرتغالي للتتويج بكأس الأمم الأوروبية "يورو 2016" لأول مرة في التاريخ، بالإضافة للتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى العام الماضي.

ويعد المدرب سانتوس أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات مع المنتخب البرتغالي برصيد 44 انتصارا من أصل 71 مباراة، فيما تعرض المنتخب تحت قيادته لـ11 خسارة، وتعادل في 16 مناسبة.