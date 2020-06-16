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إغلاق مراكز صحية برام الله والبيرة بعد اكتشاف حالات كورونا بداخلها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:38 - 16 يونيو 2020
مي كيلة مي كيلة
تقارير
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أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق قسم الباطني في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، والعيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر بمدينة البيرة، بعد اكتشاف حالات مصابة بـ"كورونا" داخلهما.

وقالت الوزيرة الكيلة، في بيان صحفي، إن المصابة التي أعلن عنها في مدينة رام الله كانت قد دخلت العيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في البيرة، فيما كان مصابان من الخليل يُعالجان داخل قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي.

وأوضحت أنه سيتم الحجر على جميع الموجودين في هذين القسمين وكل من تواجد فيهما خلال فترة وجود المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس "كورونا" لمدة 14 يوما، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.

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