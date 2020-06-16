القيادي شهاب: مقال "غرينبلات" حول ضم الضفة "سياسة عنصرية وقحة"

أكد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي داود شهاب، إن ما ورد في مقال الأمريكي الصهيوني جيسون غرينبلات حول الضفة الغربية ، ينم عن العقلية الاستعمارية التي تسيطر على الفاسدين الذين يقررون ويرسمون السياسات التي تتعاطاها أمريكا تجاه العالم بشكل عام وقضايا العرب والمسلمين بشكل خاص وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ووصف القيادي شهاب في تصريح صحفي، ما ورد في المقال الأمريكي بأنه "سياسات عنصرية وقحة تتنكر للقوانين ولحقائق التاريخ".

وشدد شهاب، على أن الوجود الصهيوني على أرض فلسطين باطل محض، مشيرً إلى أن كل ما يترتب عليه من سياسات وإجراءات هي عدوان وارهاب وجرائم في العرف القانوني والانساني.

كما اكد على حق الشعب الفلسطيني في التصدي للاحتلال ومقاومته بكل الاشكال.

واستنكر شهاب، توجيه سفير دولة الامارات المتحدة رسالة للصهاينة عبر إحدى الصحف العبرية ، مبينًا أن رسالة السفير الإماراتي مثّلت هوان النظام الرسمي العربي وعجزه في مقابل الصلف والتعنت الصهيوني الذي لا تنفع معه لغة الاستجداء والهوان.