السيد حسن نصر الله: الراحل د. شلح كان حريصًا على الوحدة وتكامل الفلسطينيين

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، إن الدكتور رمضان عبد الله شلح كان مؤمناً بالمقاومة إلى أبعد الحدود وكانت تتوفر فيه كل مقومات القيادة.

وأضاف السيد نصر الله في كلمة متلفزة مساء اليوم الثلاثاء حول أخر التطورات السياسية، أن الراحل الدكتور شلح كان حريصاً على الوحدة الفلسطينية وتكامل الفلسطينيين مع بعضهم البعض، مشيرًا إلى أن اهتماماته ومسؤولياته لم تقف عند حدود فلسطين بل امتدت إلى الأمة الإسلامية للتقريب بينها.

وأكد أن الراحل د. رمضان شلح استطاع أن يدفع حركة الجهاد الإسلامي إلى التطور والتقدم، مردفًأ: "برحيل الدكتور رمضان عبد الله شلح فقدنا قائداً عظيماً وعزيزاً ونأمل أن يواصل إخوانه دربه ونهجه".

وأردف السيد نصر الله: "الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله شلح كان قائداً حكيماً وكبيراً، ومجاهداً عظيماً".

وتابع:" على المستوى الشخصي كانت لدينا لقاءات عديدة مع الدكتور شلح ومعرفتي به عن قرب وشهادتي به حسية، وكان لنا أخاً حبيباً وصديقاً وفياً وعزيزاً، وأنا شخصياً أشعُر بالفقد الشخصي برحيل الدكتور رمضان".