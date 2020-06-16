ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

وزارة الاتصالات تدعو الشركات إلى عدم فصل الخدمة عن الموظفين الحكوميين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:13 - 16 يونيو 2020
وزارة الاتصالات وزارة الاتصالات
تقارير
جوال
مشاركة

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات والانترنت، إلى مراعاة ظروف المشتركين لديها من الموظفين الحكوميين، في ظل عدم انتظام صرف رواتبهم، وبعدم فصل الخدمة عنهم.

وقالت الوزارة في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، إنها وجهت رسائل رسمية للشركات، شاكرةً إدارة تلك الشركات على تجاوبها مع دعوة الوزارة، ووقوفها إلى جانب الحكومة في معركتها مع الاحتلال ورفضها مقايضة مواقفها السياسية بالمال والخضوع لأي ابتزاز.

وأهابت وحدة الشكاوي في الوزارة بالموظفين الحكوميين التواصل مع الشركات المزودة لإعادة خدمات الاتصالات والانترنت في حال فصلها، داعيةً إياهم إلى التواصل مع الوحدة على الرقم المختصر 131 في حال وجود أي إشكالية أو لتقديم شكوى.

الأكثر مشاهدة

متعلقات