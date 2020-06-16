وقائي نابلس يواصل اعتقال المحرر سلامة عبدالجواد

يواصل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة اعتقال الأسير المحرر سلامة مروان فايز عبد الجواد (27 عاماً) لليوم الثاني على التوالي.

وكانت قوة تابعة للأمن الوقائي قد اعتقلت المحرر عبد الجواد من مكان عمله بمدينة نابلس صباح أمس الاثنين، علماً أنه لم يمض على تحرره من سجون الاحتلال سوى شهر واحد، وكان قد تعرض للاعتقال السياسي أكثر من مرة سابقة على أيدي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر سلامة عبد الجواد ولد بتاريخ 12/12/1993م، وهو أعزب، وأمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ثلاث سنوات خلال اعتقالات سابقة، على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي.