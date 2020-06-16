يبحث السوريون في كل يوم عن تحديث سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 16 يونيو 2020، كون الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.

وفي السطور التالية نرصد لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الثلاثاء 16-6-2020.

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

سعر صرف الليرة السورية

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، و تعتبر أسعار الدولار فى سوريا من أهم الإهتمامات التى يبحث عنها المواطن السوري عبر محرك بحث قوقل بشكل يومي، لمعرفة سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020

سعر الدولار في مدينة ادلب 2900-2950 ليرة سورية.

سعر الدولار في مدينة دمشق 2900-3000 ليرة سورية.

سعر الدولار في حلب 2800-2900 ليرة سورية.

سعر الدولار في اللاذقية 2800-2900 ليرة سورية .

سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية.

سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية.

سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية.

سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية .

سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية.

سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية.

سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية .

وعلى الرغم من أن الدولة السورية اتخذت قرارات صارمة بشأن تداول الدولار في البلاد، إلا أن الدولار يظل من العملات الصعبة التي يصعب الاستغناء عنها.

ويشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة.