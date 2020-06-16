تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا برام الله والخليل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 5 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضحت الصحة في بيان صحفي، أن الحالات لمواطنة في رام الله، و4 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم مواطن من تفوح، ومواطن من حلحول ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.

وأشارت إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 695 إصابة، بينها 324 في محافظة القدس، و299 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 120 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، 42 في الخليل، 16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا، وإصابة في رام الله.

ووفق الوزارة، فقد تماثل للشفاء من الفيروس 570 حالة من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82% كم مجمل الإصابات في فلسطين.