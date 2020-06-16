وزارة الخارجية الفلسطينية تعلن إنطلاق عملية "عودة الأحباب"

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن وصول الدفعة الأولى من العالقين في جمهورية مصر العربية ستكون يوم الأحد المقبل في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، والثانية في اليوم الذي يليه.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنها وبالتعاون والتنسيق مع جهاز المخابرات العامة تؤكد الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة باستقبالهم وتذليل الصعوبات والمعيقات التي كانت في طريق وصولهما، وذلك بالتنسيق مع الاشقاء في مصر والاردن وبجهد كبير وحرص منهما على تأمين نجاح هذه الخطوة على طريق تحقيق الوصول الآمن والصحي للعالقين، وتأمين السلامة لهم.

وأضاف الوزارة: أَبلغَنا الجانب الاردني بموافقته على مواعيد محددة لجدولة باقي الدفعات لإجلاء جميع العالقين الذين حجزوا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بواقع طائرتين أسبوعيا.

وأكدت الوزارة أنها قررت اعتماد التسلسل الزمني للحجز لدى شركة الطيران المصرية لتحديد أسماء المسافرين على كل طائرة، وذلك حسب قوائم الحجز الموجودة لدى شركة الطيران نفسها.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم نقل العالقين العائدين من المطار إلى الجسر مباشرة، ولن يخضعوا للحجر في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.

وبينت أنه فور دخولهم الى أرض الوطن يخضع جميع العالقين للبروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للأشقاء في جمهورية مصر العربية وفي المملكة الاردنية الهاشمية وقيادتهما وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، وجميع السلطات المختصة في البلدين الشقيقين، لما بذلته من جهود كبيرة ومتابعات حثيثة وتفصيلية لتأمين اعادة العالقين.