السفارة الفلسطينية بالقاهرة تعلن موعد رحلات الطيران لعودة العالقين في مصر

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن الاتصالات والجهود التي أجرتها اللجنة الوزارية المكلفة بملف الإجلاء وسفارة دولة فلسطين في مصر خلال اليومين الماضيين بشأن إجلاء المواطنين الفلسطينيين ، قد انتهت إلى الاتفاق على أن يكون الإجلاء على النحو التالي :

يوم الأحد ٢١/٦ طائرة ٢٧٠ راكبا

يوم الاثنين ٢٢/٦ طائرة ٢٧٠ راكبا

يوم الأحد ٢٨/٦ طائرة ٢٧٠ راكبا

يوم الاثنين ٢٩/٦ طائرة ٢٧٠ راكبا

يوم الأحد ٥/٧ طائرة ٢٧٠ راكبا

يوم الاثنين ٦/٧ طائرة ٢٧٠ راكبا

و أشارت السفارة الى أن الرحلات الجوية أعلاه قد اشتملت على كافة المواطنين المتواجدين في مصر والراغبين بالعودة.

و أكدت السفارة أن ترتيب الصعود إلى الطائرات سيكون حسب أولوية التسجيل من المسافرين لدى الشركة المصرية الناقلة ، و أن الخطوط الجوية المعنية هي التي تتولى ذلك دون أي تدخل من قبل السفارة، و ليس لديها أية أولويات و تؤكد حرصها على إنجاح عملية النقل و تأمين عودة الجميع من أبناء شعبنا الكرام إلى بيوتهم بسلام .

كما تقدمت السفارة بجزيل الشكر إلى كافة الجهات ذات الصلة في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والخطوط الجوية الناقلة والتي بذلت جهودًا كبيرة من أجل البدء بعملية الإجلاء والتيسير على مواطنينا شؤونهم حتى العودة إلى ديارهم في الوطن.