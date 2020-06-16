تمديد خطوط مياه لمستوطنات الضفة تمهيدا للضم

افتتحت شركة المياه "الإسرائيلية" "ميكروت" اليوم الثلاثاء، خط مياه جديد يربط مناطق الضفة الغربية بشبكة المياه "الوطنية" كخطوة للضم في الشهر المقبل.

و قالت القناة العبرية السابعة أن الخط الجديد يمتد عبر مستوطنة ألفيه منشيه" والمنطقة ج، فيما افتتحت الشركة محطة ضخ مياه جديدة ومتطورة في منطقة بركان الصناعية شمال الضفة والتي سيكون بمقدورها إمداد المياه إلى شرقي الضفة والمستوطنات في المناطق الجبلية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الخط الجديد ومحطة الضخ سيوفران 6000 متر مكعب من المياه بشكل يومي للإسرائيليين هناك. وقال رئيس مجالس مستوطنات الضفة يوسي داغان إن ربط البنية التحتية للمياه في مناطق الضفة بشبكة المياه الوطنية يشكل تطبيقا فعليا للسيادة، وهذه خطوة مهمة لنكون جزءا من "اسرائيل".