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الصحة بغزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:20 - 16 يونيو 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، ١٦/٦/٢٠٢٠ أن المختبر المركزي فيها أجرى فحصا ل 13 عينة جديدة لفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، كانت جميعها سلبية ولم تسجل أي اصابات جديدة في القطاع.

واشارت الصحة في بيانها اليومي، إلى ان إجمالي عدد العينات المفحوصة بلغ ١١٧٥٣ منها ١١٦٨١ عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.

واكدت أن عدد الحالات المتعافية بلغ 45 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة: 26 وتوفيت حالة واحدة فقط
واشارت الى انها لا تزال تتابع الحالة الصحة ل ٣٧٧ مواطن في سبعة مراكز للحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية مطمئنة.
وانخفض بشكل كبير عدد المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي في ظل اغلاق معبر رفح.

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