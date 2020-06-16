رابط التقدم لوظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

كشف صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، عن توافر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، علمًا بأنها تشمل فرصًا إدارية وتقنية وهندسية.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أن فرص العمل تتضمن التخصصات التالية:

• إدارة الأعمال.

• إدارة الأعمال الدولية.

• الاقتصاد.

• التجارة.

• المالية.

• الاستثمار.

• الهندسة.

• علوم الحاسب.

• تقنية المعلومات.

• هندسة الحاسب.

• أمن المعلومات.

• الأمن السيبراني.

وأكد الصندوق، أن مسميات الوظائف الشاغرة المطلوبة، جاءت كالتالي:

1. خبير التحليل الاقتصادي.

2. مساعد أول – رائد تكامل نظم.

3. اختصاصي مرونة.

4. مدير برامج التنمية الوطنية.

5. محترف استراتيجية الشركة.

6. مساعد أول – البنية التحتية للاستثمار.

7. الأمن السيبراني / أمن المعلومات.

8. مشارك – الأسهم الخاصة.

9. الإدارة الفنية للمشروع.

10. معاون – فحص الامتثال للجرائم المالية.

ويمكن التقدم للوظائف عبر الرابط

شروط وظائف صندوق الاستثمارات العامة؛ والتي جاءت كما يلي:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة لكل وظيفة.

3. أن تتوافر فيه الخبرة المناسبة حسب طبيعة عمل الوظيفة.

4. إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

5. إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

على جانب آخر، أكد صندوق الاستثمارات العامة أن برنامج تطوير الخريجين؛ الذي يقدمه للمتدربين يطرح نظرة شمولية عن سير العمل في الصندوق ويوفر لهم فرصة تدريب في واحد من مسارات وظيفية رئيسية، من خلال برامج تدريبية تم تطويرها بالاستعانة بخبرات مختصة ومعاهد معروفة ومصنفة عالميًا.