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4267 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 41 حالة وفاة في السعودية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:51 - 16 يونيو 2020
فيروس كورونا في السعودية فيروس كورونا في السعودية
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و41 حالة وفاة، و1650 حالة تعافي.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 136315، كما تم تسجيل 41 حالة وفاة ليصبح إجمالي الوفيات 1052 حالة وفاة".

وأوضحت الوزارة أن 60% من الحالات الحرجة في العناية المركزة على التنفس الصناعي، و50% من وفيات فيروس كورونا بسبب أمراض مزمنة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1650 ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 89540 حالة.

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