سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16/6/2020

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، و تعتبر أسعار الدولار فى سوريا من أهم الإهتمامات التى يبحث عنها المواطن السوري عبر محرك بحث قوقل بشكل يومي، لمعرفة سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.
سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 16 يونيو
- -وصل سعر الدولار في مدينة ادلب 2900-2950 ليرة سورية. -وصل سعر الدولار في مدينة دمشق 2900-3000 ليرة سورية -وصل سعر الدولار في حلب 2800-2900 ليرة سورية. -وصل سعر الدولار في الاذقية 2800-2900 ليرة سورية.
- -وصل سعر الدولار في طرطوس 2800- 2900 ليرة سورية. -وصل سعر الدولار في حماة 2900 – 3000 ليرة سورية. -وصل سعر الدولار في منبج 2700- 2800 ليرة سورية. -وصل سعر الدولار في جرابلس 2875-2925 ليرة سورية.
- وصل سعر الدولار في اعزاز 2870-2925 ليرة سورية. وصل سعر الدولار في الباب 2900-2950 ليرة سورية. وصل سعر الدولار في عفرين 2925- 3000 ليرة سورية.