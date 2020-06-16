السفارة الفلسطينية تعلن وفاة فلسطيني بفيروس كورونا في مصر

أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ظهر اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية في مصر.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن المواطن كامل محمد عوض شنتف (82 عامًا)، توفي جراء إصابته بوباء "كوفيد-19" في مصر.

وبينت الوزارة، أنها تتابع مع وزارة الصحة المصرية الإجراءات اللوجستية المتعلقة بوفاة ودفن الفقيد.

وتقدم سفيرنا بجمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وكافة مستشاري وكوادر السفارة والمندوبية والقنصلية العامة بالإسكندرية بخالص العزاء والمواساة القلبية لعائلة الفقيد وذويه، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته.